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Bonservis bedelinin bir kısmı orduya bağışlandı

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Shakhtar Donetsk, Mykhailo Mudryk transferinden elde edilen gelirin bir kısmının Ukrayna ordusuna bağışladığını duyurdu.
Bonservis bedelinin bir kısmı orduya bağışlandı

Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in Başkanı Rinat Akhmetov, İngiltere ekibi Chelsea’ye bonuslarıyla 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında yollanan Mykhailo Mudryk’in transferinden elde edilen gelirin 25 milyon dolarının, Rusya ile savaşta olan Ukrayna ordusuna bağışlanacağını açıkladı.

Akhmetov, “25 milyon dolarlık yardım; askerlere, ülkesini savunanlara ve ailelerine verilecek. Bu yardım, sağlık ve ön tedavi harcamaları gibi önemli giderler için de kullanılacak” ifadelerini kullandı.

Chelsea, Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusuyla 8,5 yıllık sözleşme imzalandığını dün açıklamıştı. Avrupa futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Mudryk, bu sezon kulüp kariyerinde 18 karşılaşmada 10 gole imza attı.

Ukrayna Milli Takımı’nda 8 maçta forma giyen kanat oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maçta 3 gol ve 2 gol pası kaydetti.

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