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Bonzai ve hintkenevirinden 3 tutuklu

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Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve hintkeneviri bulundurmaktan 3 kişi tutuklandı
Bonzai ve hintkenevirinden 3 tutuklu

04.12.2018 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da A.K.(E-22)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; tasarrufunda, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan üç adet sigara ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. A.K tutuklandı


04.12.2018 tarihinde, 23:00-23:30 saatleri arasında, Lefkoşa’da A.M.S.M.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve  üzerinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu. A.M.S.M tutuklandı

Yine 04.12.2018 tarihinde, 11:30-12:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da Z.H.M.A.(E-21)’nın kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Z.H.M.A tutuklandı.
 

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