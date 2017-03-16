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“Bootcamp”, Kıbrıs genelindeki girişimcileri hafta sonu bir araya getiriyor

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“Bootcamp”, Kıbrıs genelindeki girişimcileri hafta sonu bir araya getiriyor
Britanya Yüksek Komiserliği; Cypriot Enterprise link ve CyprusInno işbirliğinde, 18– 19 Mart tarihlerinde adanın iki tarafındaki girişimcileri bir araya getirmek amacıyla iki toplumlu girişimcilik Bootcamp’ı düzenledi.

Britanya Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamaya göre; marka hazırlama, bütçe planlama, ekip oluşturma ve plan yapma konuları dahil olmak üzere katılımcılar girişimcilikle ilgili gerekli olan tüm bilgileri öğrenebilecekler.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu etkinlik, Yüksek Komiserlik ve yerel ortakları aracılığıyla Kıbrıs’ta yaratıcılık ve girişimciliği canlandırmak ve geliştirmek ve iki toplum içindeki, bu alanda ayni düşünce yapısına sahip insanları bir araya getirmek amacıyla yapılan bir dizi bootcamp’ın en yenisidir. Bootcamp ücretsizdir ve bilgiye susamış, profesyonel ve akademik özgeçmişe sahip, 16 yaşından büyük herkesin başvurusuna açıktır.

Britanya Yüksek Komiseri Matthew Kidd, bu konuda şunları belirtti: ‘Kıbrıs genelinde girişimcilik kültürünü yaymak, ortak çıkarlara yoğunlaşmak, bütün Kıbrıslılara ekonomik faydalar sağlamak ve toplumları bir araya getirmek için, Cyprus Enterprise Link ve CyprusInno ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bootcamp’lara yönelik yoğun ilgiyi görmekten mutluluk duyuyorum. Bu bootcamp, genç insanların fikirlerini alıp, gerekli yeteneklere sahip takımlar kurarak amaçlarına ulaşmalarını sağlamaya yardımcı olmak için organizasyonuna destek olduğumuz ikinci etkinlik olacak.’

Büyük Britanya, yaratıcılık ve girişimcilik alanlarında etkin olmasıyla ünlüdür. Britanya, dünya genelindeki 130 ülkede bulunan girişimcilik ekosistemlerinin etkinlik, yaratıcılık ve başarılarının incelendiği 2017 Küresel Girişimcilik İndeksi’nde, dünya çapında sekizinci ve Avrupa’da beşinci olmuştur. İndeks, Britanya’daki girişimciliğin en güçlü yanlarının iş kurma kolaylığı ve insan birikimlerinin zenginliği olduğunu belirtmiştir. Kıbrıs şu anda, aynı indeks’te, dünya genelinde 43. ve Avrupa’da 25. sıradadır ve girişimcilik ve yaratıcılık alanında 2013’ten bu yana büyük ilerleme kaydetmiştir.’’

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