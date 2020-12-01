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BORA: “Kıbrıs Türk Halkının Ne Bm, Ne De Ab’den Bir Şey Bekliyor”

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkının ne BM, ne de AB’den beklediği bir şey olduğunu belirtti.
BORA: “Kıbrıs Türk Halkının Ne Bm, Ne De Ab’den Bir Şey Bekliyor”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkının ne BM, ne de AB’den beklediği bir şey olduğunu belirtti. 

Bora, BM ve AB’nin ne adaletten, ne de hukuktan yana olduğunu, tek amaçlarının Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkararak, Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmek olduğunu ifade etti.

Bora, yaptığı yazılı açıklamada, Annan Planı ile ilgili gerek AB’nin, gerekse BM’nin ortaya attıkları görüş, düşünce, telkin, öneri, söz ve vaatlerinin nasıl havada kaldığının hep birlikte görüldüğünü belirtti.

Yılmaz Bora, açıklamasında “Gerek BM ve gerekse AB’ye uyarak hareket etmek yok oluşumuza yol açmaktan başka bir seçenek sunmuyor. Bizler için bu kuruluşların tutumları sürpriz değildir. Anavatan’ımızın burada bulunuşu Uluslararası hukukun bir gereğidir. Bu yüzden onların Türkiye’yi buradan çıkarmaları mümkün değildir; onun için aramıza sokmaya çalıştıkları ayrıştırıcı görüşlerle hedefe gitmeye çalışıyorlar. Aramızdan elde ettikleri kişi ve kuruluşlar aracılığıyla bunu gerçekleştirmede azimlidirler” ifadelerini kullandı.

Devlet ve Anavatandan yana olan siyasi parti ve STK’larla bu ayrıştırıcı hamlelere karşı birlikte hareket etmenin kaçınılmaz olduğunu belirten Bora, tehlikenin büyük olduğunu bunun için ilk önce devlet ile Anavatandan yana olan partilerin acilen hükümeti oluşturmalarına ve haklı davayı masada kararlılıkla savunmak için gerekli hazırlıkları yapmalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Bora, açıklamasında, “Haksız, suçlu ve bize hiçbir hak tanımak istemeyen soykırımcı terörist Rum’a karşı böylesine bir dağınıklık içerisinde cevap bile vermek olası değildir. Acilen Hükümet oluşumu halledilmelidir. Aksi halde tüm sorumluluk Meclis’te bulunan Milletvekillerine ait olacaktır. Bu uyarımızın dikkate alınarak gereğinin yapılacağına inanıyoruz.” ifadelerine de yer verdi.

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