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Bora: “koronavirüs salgını sanrası tahmin edilemeyecek değişikliklerle karşı karşıya kalınacak”

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Bora: “koronavirüs salgını sanrası tahmin edilemeyecek değişikliklerle karşı karşıya kalınacak”
Bora: “koronavirüs salgını sanrası tahmin edilemeyecek değişikliklerle karşı karşıya kalınacak”

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, koronavirüs salgını sonrasında gerek KKTC'de, gerekse Türkiye ve tüm dünyada beklenmedik, ayrıca tahmin edilemeyecek değişikliklerle karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Bora yaptığı yazılı açıklamada salgını insanlığa musallat olduğu günden bu yana gerek KKTC'deki, gerekse Anavatan Türkiye’deki seyrini büyük bir dikkatle izlerken, dünyadaki gelişmeleri de takip ederek, sonucun nereye varılacağının kestirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Sonucun herkesin merakı olduğuna dikkat çeken Bora, insan ve ülke ilişkilerinin, sektörlerin ve ekonominin, ülkeler arası ilişkilerin nasıl olacağının düşünüldüğünü ifade etti.

Salgın sonrasında dünyada yeni bir dayanışma ruhu doğacağına inanç belirten Bora, başka türlü yöntemlerin dünyayı yaşanmaz hale getireceğini vurguladı.

İyi, samimi, gerçekçi, dostça ve güven içerisinde gerçekleştirilecek ilişkilerin, çıkış yolu olabileceğini ifade eden Bora, “Tabi ki bunları düşünürken, acaba Kıbrıs Rumları artık Türk düşmanlığını terk edip, kendilerinin sebep olup 46 yıldan beri oluşan bugünkü gerçekçi iki devletli yapıyı, bu yeni süreçte kabul edecekler mi?” diye sordu.

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