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Bora: Ne Mutlu Bu Devleti Kuranlara

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TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, şanlı Limasol Direnişi’nin 58’inci yıldönümünde yayımladığı mesajda,  aziz şehitleri ve kahraman gazileri minnet ve şükranla andıklarını belirtti.
Bora: Ne Mutlu Bu Devleti Kuranlara

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, şanlı Limasol Direnişi’nin 58’inci yıldönümünde yayımladığı mesajda,  aziz şehitleri ve kahraman gazileri minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Bora, “kanları ve canları ile bizlere bağımsız bir devlet armağan eden Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Barış, huzur ve güven içerisinde sürdürdüğümüz bugünkü yaşantımızı borçlu olduğumuz Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız” dedi. 

Bora, Limasol Direnişi’yle ilgili şunları kaydetti:

“Atalarımız Türk-Osmanlı’nın 2 Temmuz 1570 günü ilk fethettiği yerleşim yerimiz olan Limasol, ikinci destanını 10-13 Şubat 1964 tarihinde yazmıştır. 10 Şubat’ta başlayan Rum saldırılarına 11 Şubat’ta karşılık veren mücahitlerimiz, kale civarında ilk Rum saldırılarını püskürttüler. 13 Şubat sabahının ilk ışıklarıyla zırhlandırılmış dozerler öncülüğünde yüzlerce Rum çapulcu Limasol’un Türk bölgesine karşı taarruza geçti. MAGİC BAR bölgesindeki Türk mevzileri tank ve roketatar mermileriyle harabeye çevrilince Mücahitlerimiz Yeni Klinik mevziine çekilerek kahramanca direnişlerini sürdürdüler. Bu direniş esnasında 5 mücahidimiz şehit düştü. Rum zırhlı aracı tahrip edildi.” 

Bora, Limasol Türk bölgesinde Mücahitlerin direnişi karşısında sonuç alamayan Rumların ‘ateş-kes’ anlaşmasını kabul edip imzaladıklarını anımsattı.

Akabinde Limasol Sancağına bağlı Piskobu, Bağlarbaşı, Aşağı Binatlı, Evdim ve Çanakkale Türk yerleşim yerlerine karşı saldırılarda bulunulduğunu dile getiren Bora, şehit ve yaralılar vermelerine ve kıt imkânlarına rağmen yiğitçe direnen Mücahitlerin Rumlara geçit vermediğini belirtti.

Bu direnişlerde ‘Limasolun Sesi’ radyosunun yayınlarının Mücahitlere büyük bir moral güç kaynağı olduğunu kaydeden Bora, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şanlı Limasol direnişinin 58’nci Yılında, kanları ve canları ile bizlere bağımsız bir devlet armağan eden Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.
Barış, huzur ve güven içerisinde sürdürdüğümüz bugünkü yaşantımızı borçlu olduğumuz Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ne Mutlu Bu Devleti Kuranlara ve 
Ne Mutlu Bu Devleti Yaşatmada Kararlı Olanlara
Ne Mutlu Türküm Diyene.”

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