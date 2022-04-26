  • BIST 2.506,05
  • Altın 902.745
  • Dolar 14.7852
  • Euro 15.7954
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKANesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

Borak: Bozulan Dipkarpaz-Zafer Burnu yolu ekonomik olarak köy halkına büyük zararlar verdi

» »
Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, bozulan Dipkarpaz-Zafer Burnu yolunun ekonomik olarak köy halkına büyük zararlar verdiğini belirtti.
Borak: Bozulan Dipkarpaz-Zafer Burnu yolu ekonomik olarak köy halkına büyük zararlar verdi

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, bozulan Dipkarpaz-Zafer Burnu yolunun ekonomik olarak köy halkına büyük zararlar verdiğini belirtti.

Dernek Başkanı Fırat Borak yayımladığı yazılı açıklamada, “Yıllardır kullanılamaz hale gelen Dipkarpaz-Zafer Burnu yolu acilen yenilenmeli veya tamir edilmelidir. Yolun bu şekilde kalması, ekonomik olarak da köy halkına büyük zarar vermektedir. Zaten ekonomik sıkıntı yaşayan halk, Turizm kaybı da yaşarsa, bütün seneyi kayıp geçirecektir” dedi.

Borak, dernek olarak isteklerinin en kısa zamanda, yolun hem ülke, hem de köy ekonomisine kazanç getirecek duruma getirilmesi olduğunu ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenledi21 Nisan 2022 Perşembe 12:12
  • İddia: CTP Azınlık hükümetine bazı UBP'li vekiller destek verecek!19 Nisan 2022 Salı 19:54
  • Vakalar Düştü! 189 Vaka19 Nisan 2022 Salı 19:43
  • İskele'de eylem hazırlığı .. Cuma günü eylem var...19 Nisan 2022 Salı 14:34
  • Büyükkonuk Belediyesi'nde 1 saatli uyarı grevi19 Nisan 2022 Salı 13:39
  • Dikkat! İskele'de bazı yollar 4 saat kapalı olacak!16 Nisan 2022 Cumartesi 13:56
  • Dikkat Trafiğe Kapalı Yol Var16 Nisan 2022 Cumartesi 10:35
  • İskele'de sahili işgal ettiler! Ne kaymakamlık ne belediye müdahale etmedi, aylardır göz yumuluyor!12 Nisan 2022 Salı 16:51
  • İskele’de kuyuya düşen Hasan Duba kurtarıldı07 Nisan 2022 Perşembe 16:28
  • İskele'de Long-Beach halk plajına gittiler, polislik oldular!07 Nisan 2022 Perşembe 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti