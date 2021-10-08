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Borak: Çöplerin sorumluluğunu bölgedeki kurum ve kuruluşların üzerine yıkmak haksızlık

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Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, Dipkarpaz bölgesinde çevre katliamı yaşandığını kaydederek, “Çöplerin sorumluluğunu bölgedeki kurum ve kuruluşların üzerine yıkmak haksızlık” dedi.
Borak: Çöplerin sorumluluğunu bölgedeki kurum ve kuruluşların üzerine yıkmak haksızlık

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, Dipkarpaz bölgesinde çevre katliamı yaşandığını kaydederek, “Çöplerin sorumluluğunu bölgedeki kurum ve kuruluşların üzerine yıkmak haksızlık” dedi.


Borak, yazılı açıklamasında, el değmemiş doğaya, sahile ve tarihi yerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.


Fırat Borak, özel çevre koruma bölgeleri, sit ve milli park alanları için her birimin ve vatandaşın üzerine düşen sorumluğu yerine getirmesini istedi.

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