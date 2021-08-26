Borak isyan etti! Dipkarpaz'da İnsanlar, Yemek Yapmak İçin Dışarıda Ateş Yakmaya Başladı.

Borak isyan etti! Tüp gaz yok, Dipkarpaz'da yemek için odun yakılmaya başlandı

Borak isyan etti! Tüp gaz yok, Dipkarpaz'da yemek için odun yakılmaya başlandı.

Dipkarpaz çevre Derneği Başkanı Fırat Borak sosyal medya hesabından adeta isyan etti.

İşte Borak'ın sosyal medya paylaşımı.

Tüp Gaza Zam Yaptınız da, TÜP NİYE YOK ARKADAŞ!

Dipkarpaz'da İnsanlar, Yemek Yapmak İçin Dışarıda Ateş Yakmaya Başladı.

Tamam! Eko Turizmin Başkentiyiz de, Bu Kadar da Değil!

Böylesi Bir Dönem Ne Gördük, Ne de Yaşadık.