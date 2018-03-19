Boran Kültür Merkezi, nevruz kutlamalarına polis müdahalesini eleştirdi

Boran Kültür Merkezi, Doğu ve Güney Doğu Kültür Derneği ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden oluşan Nevruz Tertip Komitesi’nin İskele Belediyesi Piknik alanında düzenlediği Nevruz kutlamasına polisin müdahalesini ve 6 kişinin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Merkez adına yazılı açıklama yapan Görkem Eylem, Afrika gazetesi eylemine katılan ve ardından Meclis damına bayrak diken 9 kişi bulunamazken, Nevruz’da kitap dağıttığı gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığını, dava okunduğunu belirterek “Tüm bunların sebebi bellidir. Korkak, çekingen, baskı altında yeni bir toplum yaratılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Boran Kültür Merkezi’nin, faşizme, emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı mücadele verenlere, demokratik eylem hakkını kullanan, düşünce özgürlüğüne sahip insanca yaşamı savunan herkese dayanışma ve desteği belirtildi.

