  • BIST 99.090
  • Altın 384,086
  • Dolar 6,9616
  • Euro 7,5134
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa önerisi’ni görüşmek üzere oluşturulan geçici (ad-hoc) komitesi toplandı

» »
Borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa önerisi’ni görüşmek üzere oluşturulan geçici (ad-hoc) komitesi toplandı
Borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa önerisi’ni görüşmek üzere oluşturulan geçici (ad-hoc) komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 10:30’da toplandı.

Meclis açıklamasına göre, Komite, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeler de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bu konudaki çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürmeye devam edecek.

Yasa Önerisi’nin genel gerekçesi şöyle:

“Ülke ekonomisinin gerekli kıldığı para ve kredi politikaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde borç ilişkilerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin hususları belirlemek, yetkili kurumların yetkileri, şeffaflıkla ilgili yükümlülükleri, sözleşme ve sözleşmeye ilişkin hak ve kuralları düzenlemek ve uygulamayı yeknesak hale getirmek, bankalar ve kredi sağlayıcıları tarafından düzenlenen borç senedi, sözleşme ve akdolunmuş kredi içeren tüm borç alacak ilişkilerini düzenlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi hazırlanmıştır”.

Komite toplantısına davetli olarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ın yanı sıra, Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, DP Milletvekili Koral Çağman, UBP Milletvekili Kutlu Evren, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Milletvekili Özdil Nami ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.       

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu-sen: “Çalışma Bakanlığı’nın tüm personeli işe çağıran genelgesi kabul edilebilir değil”14 Mayıs 2020 Perşembe 15:55
  • Bakan Üstel: Otellerde hedef bayram sonrası14 Mayıs 2020 Perşembe 15:51
  • Atakan: Uçuşlar 28 Mayıs'ta başlamayacak14 Mayıs 2020 Perşembe 15:31
  • Vergi Dairesi: “Kamu borcu veya vergi borcu olanlar en kısa sürede başvuru yapsın”14 Mayıs 2020 Perşembe 15:19
  • Bakanlar Kurulu toplandı14 Mayıs 2020 Perşembe 15:07
  • Gelir ve Vergi Dairesi: “kamu borcu veya vergi borcu olanlar en kısa sürede başvuru yapsın”14 Mayıs 2020 Perşembe 14:30
  • LTB Paylaşım Mutfağı 4 Yaşında14 Mayıs 2020 Perşembe 14:10
  • Yakın Doğu Kolejı Burs Sıralama, Seviye Tespit Ve Giriş Sınavı 13 Haziran’da14 Mayıs 2020 Perşembe 13:50
  • Harmancı, Pandemi döneminde eczacıların aldığı sorumluluğa işaret etti14 Mayıs 2020 Perşembe 13:35
  • Akıncı: Eczacılar ölümcül ve bulaşıcı virüse karşı mücadelenin önemli parçası14 Mayıs 2020 Perşembe 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti