  • BIST 122.524
  • Altın 296,600
  • Dolar 5,9155
  • Euro 6,5566
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Borç ilişkilerini ele alacak Ad Hoc bir komite kurulması kararlaştırıldı

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Borç ilişkilerini ele alacak Ad Hoc bir komite kurulması kararlaştırıldı

Genel Kurulda ilk olarak geçen hafta Pazartesi günü gündeme gelen “Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi”nin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere konusuna devam edildi.

Geçen haftaki görüşmede milletvekilleri konunun oluşturulacak bir Ad Hoc komite ele alınmasında mutabakat sağlamıştı.

Öneri sahibi olarak söz alan HP milletvekili Mesut Genç, öneriyi neden sunulduğuna ilişkin bilgi aktardı.
Faiz yasası konusunda siyasi iradeye ihtiyaç olduğuna işaret eden Genç, öneriyi sunarak ilgili komitede detaylı bir şekilde değerlendirilmesi amacını güttüklerini aktardı.

İyi niyetli olduklarını kaydeden Genç, Ad Hoc komite oluşturulmasına olanak sağlamak adında önergesini geri çektiğini ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, söz alarak konunun önemine işaret etti.

Özyiğit, birleşik faiz konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini, vatandaşın bu “illetten” kurtarılması gerektiğini dile getirdi ve Ad Hoc komitesinin oluşturulmasına destek vereceklerini, çalışmalara katılacaklarını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, da 2012 den beri konuyla ilgili çalışmaları olduğunu anlattı.
“Böyle bir yasaya ihtiyaç “ var diyen Tatar, Ad Hoc komite kurulmasını desteklediklerini işaret ederek konunun Hükümetin takibinde olduğunu Merkez Bankasının da ad komiteye destek vereceğini belirtti.

Başbakan Tatar, “Tüketiciyi korumalıyız. Bir yanda güçlü bankalar vardır, bir taraftan kendini koruyamayan vatandaşlar vardır. Normal sıradan vatandaş korunmalıdır” dedi.

Tatar, Bankaların faiz düştüğünde borç faizlerini düşürmediğine de işaret ederek şöyle dedi:
“Faizler süretle düşüyor. Banklara soruyorum. Faizler düşürülüyor mu ! Derhal bu düşüş vatandaşa yansıtılmalıdır. BU yasaya ihtiyaç vardır…”

Vatandaşın borçlanırken neyin ne olacağını bilmesinin önemini vurgulayan Başbakan Tatar, konunun Ad Hoc komitede ele alınmasını desteklediğini yineledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Başbakan’ın Başbakanlıkta 2012’den beri konuyla ilgilenildiği söylemine atıfta bulunarak, konunun Meclise Hükümetten bir yasa tasarısı şeklinde gelmemesini eleştirdi.
Erhürman, gelinen aşamada Ad Hoc komite oluşturulmasını desteklediklerini belirterek, ancak ad hoc komitenin arzu edilen şekilde hızlı çalışmasının mümkün olamayacağı uyarısında bulundu.

Yeniden söz alan Başbakan Tatar, konunun meclis gündemine gelme şekline yönelik eleştirilerin doğru olabileceğini kaydetti ancak önemli olan netice alınabilmesi olduğunu belirtti.

Tatar,Ad Hoc komitede çalışmanın süratle yapılabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Ad Hoc komite oluşturulması önerisi Genel Kurulda oylanarak karara bağlandı.

Genel Kurul’da “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Numara iki Yasası” ile “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Değişiklik Yasası” da görüşülecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraka’nın 2019 Yılı Gelirleri ve Harcamaları Açıklandı20 Ocak 2020 Pazartesi 12:56
  • Sözcü’den çarpıcı iddia: “Rusya, KKTC’yi tanıyabilir”20 Ocak 2020 Pazartesi 11:58
  • 175 promil alkol ile kapalı yola girdi kaza yaptı20 Ocak 2020 Pazartesi 11:34
  • Meclis Genel Kurulu toplanacak.20 Ocak 2020 Pazartesi 11:04
  • YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı; HP ÖRP gibi20 Ocak 2020 Pazartesi 10:50
  • Tüp Gaza bir daha okkalı zam!20 Ocak 2020 Pazartesi 10:38
  • Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2020)20 Ocak 2020 Pazartesi 10:31
  • Bugün hava nasıl olacak?20 Ocak 2020 Pazartesi 10:28
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar20 Ocak 2020 Pazartesi 08:30
  • Akdeniz'de deprem!19 Ocak 2020 Pazar 19:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti