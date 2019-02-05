Borç nedeniyle yavru köpek haczedildi!

İstanbul Bağcılar'da bir iş insanının 100 bin liralık borcu nedeniyle, iş yerinde bulunan 4 aylık 'Duman' isimli yavru köpek haczedildi. İş insanının avukatı Cihan Cem Sakarya, haciz işleminin Hayvan Hakları Kanuna aykırı olduğunu belirterek, köpeğin haczedilmesi kararına itiraz ettiklerini söyledi.

İstanbul Bağcılar’da 100 bin liralık borç nedeniyle ‘Duman’ adlı yavru köpek haczedildi. Avukat Cihan Cem Sakarya, alacaklı vekilinin köpeği sattıktan sonra ana borçtan bu paranın düşürüleceğinin kendilerine iletildiğini söyledi. Avukat Sakarya, “Zaten Hayvan Hakları Kanunu’na göre yasal değil, kanuna aykırı işlem yapıyorsunuz’ dedik. Alacaklı vekili de ‘Biz bu köpeği satarız 5-6 bin lira eder” dedi.

‘BORÇTAN DÜŞERİZ…’

Müvekkilinin yeğenin borcu yüzünden memurların hacze geldiğini söyleyen avukat Sakarya, “Orada bütün mallar tek tek yazdılar. Daha sonra alacaklı vekili, ‘Biz bu malları sattığımızda borcu karşılamaz. 100 bin TL’lik bir borç. Daha sonra biz bu köpeği de haczedelim’ dedi. Biz de ‘Bu köpeği nasıl haczedersiniz’ dedik. Bu köpeği haczedip ne yapacaksınız. Zaten Hayvan Hakları Kanunu’na göre yasal değil, kanuna aykırı işlem yapıyorsunuz’ dedik. Alacaklı vekili de ‘Biz bu köpeği satarız 5-6 bin lira eder. 5-6 bin lira karşılığında da biz bunu borçtan düşeriz’ dedi. Borcumuza sayarız’ dedi. Biz de ‘bu vicdansızlık bunu nasıl yaparsınız’ dedik. Bu haciz işlemi gerçekleşti” dedi.

DAHA ÖNCE YAŞANMIŞSA GÖSTERİN DEDİK’

Hayvan Hakları Kanunu’na göre evcil hayvanlar hiçbir şekilde haczedilemediğini belirttiğini anlatan Sakarya şöyle devam etti: “Buna rağmen bu haciz yapıldı. Bunun hukuka uygun olduğunu söylediler. Biz Çağlayan’da (adliye) bunu kendilerine söyledik. Madem bunun hukuka uygun olduğunu söylüyorsunuz. Daha önce böyle bir işlem yaptınız mı? Varsa gösterin. ‘Biz de hukuku öğrenmiş olalım’ dedik. Öyle bir şey gösteremediler. ‘Bizim daha önce başımıza gelmedi, ilk defa başımıza geldi’ diyorlar. Bu şekilde devam ediyor şimdi süreç. Biz itirazlarımızı yaptık, onlar da yaptılar. Onlar haczi devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunu tehdit unsuru olarak açık arttırmadan sattırmaya çalışıyorlar. Sattırmamaya çalışıyoruz. Bizim müvekkilimiz de bu konu da çok hassas. Eğer ki böyle bir durum gerçekleşirse biz şimdi baroya şikayetimizi yapıyoruz. İcra mahkemesine davamızı açıyoruz.”