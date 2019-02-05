  • BIST 102.448
  • Altın 219,678
  • Dolar 5,2014
  • Euro 5,9315
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Borç nedeniyle yavru köpek haczedildi!

»
İstanbul Bağcılar'da bir iş insanının 100 bin liralık borcu nedeniyle, iş yerinde bulunan 4 aylık 'Duman' isimli yavru köpek haczedildi.
Borç nedeniyle yavru köpek haczedildi!

İstanbul Bağcılar'da bir iş insanının 100 bin liralık borcu nedeniyle, iş yerinde bulunan 4 aylık 'Duman' isimli yavru köpek haczedildi. İş insanının avukatı Cihan Cem Sakarya, haciz işleminin Hayvan Hakları Kanuna aykırı olduğunu belirterek, köpeğin haczedilmesi kararına itiraz ettiklerini söyledi.

İstanbul Bağcılar’da 100 bin liralık borç nedeniyle ‘Duman’ adlı yavru köpek haczedildi. Avukat Cihan Cem Sakarya, alacaklı vekilinin köpeği sattıktan sonra ana borçtan bu paranın düşürüleceğinin kendilerine iletildiğini söyledi. Avukat Sakarya, “Zaten Hayvan Hakları Kanunu’na göre yasal değil, kanuna aykırı işlem yapıyorsunuz’ dedik. Alacaklı vekili de ‘Biz bu köpeği satarız 5-6 bin lira eder” dedi.

‘BORÇTAN DÜŞERİZ…’

Müvekkilinin yeğenin borcu yüzünden memurların hacze geldiğini söyleyen avukat Sakarya, “Orada bütün mallar tek tek yazdılar. Daha sonra alacaklı vekili, ‘Biz bu malları sattığımızda borcu karşılamaz. 100 bin TL’lik bir borç. Daha sonra biz bu köpeği de haczedelim’ dedi. Biz de ‘Bu köpeği nasıl haczedersiniz’ dedik. Bu köpeği haczedip ne yapacaksınız. Zaten Hayvan Hakları Kanunu’na göre yasal değil, kanuna aykırı işlem yapıyorsunuz’ dedik. Alacaklı vekili de ‘Biz bu köpeği satarız 5-6 bin lira eder. 5-6 bin lira karşılığında da biz bunu borçtan düşeriz’ dedi. Borcumuza sayarız’ dedi. Biz de ‘bu vicdansızlık bunu nasıl yaparsınız’ dedik. Bu haciz işlemi gerçekleşti” dedi.

DAHA ÖNCE YAŞANMIŞSA GÖSTERİN DEDİK’

Hayvan Hakları Kanunu’na göre evcil hayvanlar hiçbir şekilde haczedilemediğini belirttiğini anlatan Sakarya şöyle devam etti: “Buna rağmen bu haciz yapıldı. Bunun hukuka uygun olduğunu söylediler. Biz Çağlayan’da (adliye) bunu kendilerine söyledik. Madem bunun hukuka uygun olduğunu söylüyorsunuz. Daha önce böyle bir işlem yaptınız mı? Varsa gösterin. ‘Biz de hukuku öğrenmiş olalım’ dedik. Öyle bir şey gösteremediler. ‘Bizim daha önce başımıza gelmedi, ilk defa başımıza geldi’ diyorlar. Bu şekilde devam ediyor şimdi süreç. Biz itirazlarımızı yaptık, onlar da yaptılar. Onlar haczi devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunu tehdit unsuru olarak açık arttırmadan sattırmaya çalışıyorlar. Sattırmamaya çalışıyoruz. Bizim müvekkilimiz de bu konu da çok hassas. Eğer ki böyle bir durum gerçekleşirse biz şimdi baroya şikayetimizi yapıyoruz. İcra mahkemesine davamızı açıyoruz.” 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdullah Gül'ün partisinin logosu hazır iddiası05 Şubat 2019 Salı 19:58
  • Erdoğan, Çipras'ı Beştepe'de ağırladı05 Şubat 2019 Salı 19:03
  • Sedat Peker hakkında suç işlemeye ve halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma05 Şubat 2019 Salı 18:48
  • Köpeğe tecavüz etmeye çalışırken mahalle sakinlerine yakalandı, temiz dayak yedi( video-haber)05 Şubat 2019 Salı 16:33
  • Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış05 Şubat 2019 Salı 15:10
  • Hulusi Akar: "Kıbrıs Harekatı'nda yaşananlar Türkiye'yi bağımsız makineler üretmeye yöneltti"05 Şubat 2019 Salı 15:05
  • Feza yolcusu kalmasın: Metrobüste bir astronot05 Şubat 2019 Salı 14:18
  • Erdoğan’dan İş Bankası çıkışı: Hazine’nin malı olacak05 Şubat 2019 Salı 12:59
  • HDP’den Celal Doğan açıklaması05 Şubat 2019 Salı 12:36
  • Güldürürken düşündürdü: Erdoğan, patrikhaneye müdahale isteyen Putin’i ‘Türkiye laiktir’ diye reddetmiş05 Şubat 2019 Salı 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti