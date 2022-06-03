Borçlar için gerekli adımlar atıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, mecliste yaptığı konuşmada "ne emeklilik yaşı yükseltiliyor ne de emeklilerden vergi alınıyor" diyerek, emeklilerden vergi alınması konusunun zaten daha önce Anayasa Mahkemesinden döndüğünü ifade etti.

Genel sağlık sigortasına geçilmesi için aktüeryal hesaplama çerçevesinde beklenen yaşam süresi nedir diye bakmak gerektiğini anlatan Taçoy, dertlerinin bu ülkede yaşayan insanların daha sağlıklı hizmet alabilmesi için atılması gereken adımları atmak olduğunu kaydetti.

İhtiyat Sandığının borçları konusunda gerekli adımların atıldığını anlatan Taçoy, bir şirket gibi düşünerek iştirakçinin kazancını artırmak için çalışmaları olduğunu söyledi.

Gerçeğe dayalı bir portföy yönetimi sağlanabilirse elde edilen karlarla ne ödenebileceğinin bilinip dağıtılabileceğini de söyleyen Taçoy, yaşlara göre maaş alan kişilerin sayısına işaret ederek bunun geleceğe yansımasıyla ilgili hesapların da yapıldığını söyledi.

Aktüeryal hesaplama, sosyal sigortaların analitik 3 yıllık bütçesinin yapılması gibi konularda yardım isteyeceklerini ifade eden Taçoy, ülkede kaç çalışan olduğu sorusuna ne yazık ki cevap verilemediğini anlattı.

Çalışan sayısının 125 binin çok daha üstünde olduğunu herkesin bildiğini ifade eden Taçoy, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması ve müfettişler tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar müfettişlerinin bir eğitim alıp denetime çıkası gerektiğini dile getirdi.

Şu an Sosyal Sigortaların gözlük parasından ilaç parasına kadar ödediği menfaatlerin aylık ne olduğunun hesaplanması gerektiğini kaydeden Taçoy, süreçle ilgili muhalefeti de bilgilendireceğini kaydetti.