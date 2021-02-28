"Borçlarımızı ikiye katladık, belirsizlik fırtınasına kapıldık” “Büyük hayallerle kurduğumuz iş yerimiz kabusumuz oldu”

Lefkoşa’da hizmet veren The İskemleci adlı mekanın işletmecisi Neşe Öke, sosyal medya üzerinden restoranların kapalı kalmasına tepki gösterdi.

Öke, “Bütün dünyayı etkisi altına alan pandeminin ve sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümetlerin kurbanı olduk” ifadelerini kullanarak, “Devlete olan bütün sorumluluğumuzu yerine getirdik. Personelimizin hep mutlu olması için çaba gösterdik… Borçlarımızı ikiye katladık, belirsizlik fırtınasına kapıldık” dedi.

Açıklama şöyle:

Artık herhangi bir hayale kucak açmayacak kadar yorgunum!

Yıl 2018 yorgun bir savaştan çıkmış, eşimi kaybetmenin verdiği acı ile omuzlarıma yüklenen 2 kız çocuğunun sorumluluğu… Ve bir o kadar da güçlü durmam gereken bir hayat mücadelem başladı. Bütün acılarımı yüreğime gömüp çocuklarımı iyi birer birey, topluma faydalı insan olarak yetiştirmek için adadım. Çok çalıştım! Bazen ağladım bazen güldüm her türlü rolü üstlendim ve kendimce başardım.

Yaşam felsefemde üretkenlik, doğruluk ve dürüstlük bunun yanında sadakat ve memleket sevgisi hep ön planda oldu. Bundan yola çıkarak mutlu olabileceğimiz, insanları mutlu edebileceğimiz, memleketimizin kültürel mirası olan İskemle sanatını ve Kıbrıs mutfağını tanıtabileceğimiz “İSKEMLECİ “ restorant ve butik oteli yarattık… Kızlarımla birlikte çok büyük bir yükün altında zevkle çalıştık çabaladık gecemizi gündüzümüze kattık en ince ayrıntısıyla nakış örer gibi…

Gelen misafirlerimiz ve müşterilerimiz bizi hep takdir ettiler cesaretimizden dolayı kutladılar manevi olarak tatmin olduk gururlandık.

Şimdi ne mi oldu?

-Bütün dünyayı etkisi altına alan pandeminin ve sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümetlerin kurbanı olduk.

-Devlete olan bütün sorumluluğumuzu yerine getirdik.

-Personelimizin hep mutlu olması için çaba gösterdik.

-Borçlarımızı ikiye katladık.

-Belirsizlik fırtınasına kapıldık.

Sorunların kendilerinde olduğunu henüz kavrayamayan yöneticilerimiz küçük esnafın huzurunu kaçırmaya, büyük esnafı(balıkları)beslemeye devam ediyor. Büyük otellerin karantina ve kumar rantları, büyük restorantların karantina otellerine catering hizmetleri vb.

Haksız ve adaletsiz kararlar alarak hepimizi iflasa sürükledi!

Büyük hayallerle kurduğumuz iş yerimiz kabusumuz oldu. Hükümetimiz sadece kendi koltuklarını ve yandaşlarının atamalarını düşünüyor. Biz ise personelimize nasıl maaş ödeyeceğimizi, elektrik, su, gaz faturalarını, tedarikçi faturalarını, taksitlerimizi nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Bir hafta açık bir hafta kapalı bu hafta paket servis diye diye çarkın dönmediğini nasıl düşünemezsiniz ki?

Marketlerdeki kuyrukları gördükten sonra pazarların açılacağı kararı alındıktan sonra Restorantları kapatmışsınız ne yazar?

Biliyor musunuz rüşvetçileri, düzenbazları, hırsızları, beyinsizleri ve hainleri seçen halk kurban değil suç ortağıdır!

Uğradığımız haksızlığı ve adaletsizliği anlatamamak bana çok acı veriyor..

Son sözüm, bunlara sebep olan bizi bu duruma düşüren ve hala daha ekonomik hiçbir destekten bahsetmeyenlerden nefret ediyorum!

Neşe ÖKE