“Borçların kapanması için son gün yarın”

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin, 30 Kasım 2020 tarihine kadar olan borçlarını, en geç yarına kadar kapatmaları gerektiğini bildirdi.

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin, 30 Kasım 2020 tarihine kadar olan borçlarını, en geç yarına kadar kapatmaları gerektiğini bildirdi.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım 2020 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, veri ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesilecek.

Ayrıca, Temmuz 2020 sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatları ve abonelikleri iptal edilecek.

Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları gerektiği belirtildi.