“Borçların nedeni kıb-tek değil siyasi kararlar”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda elektrik, hükümet icraatları ve yine pandemi süreciyle ilgili eleştiriler yapılırken, bakanların salonda olup olmaması da tartışma konusu oldu.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Kıb-Tek hükümet tarafından iflas ettirilmeye mi çalışılıyor” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Şahiner, her yönden sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ancak pandemiden önce neler konuşulduğunun da anımsanması gerektiğini kaydetti.

Pandemi krizinde halkın izolasyon şartlarına uyarak büyük bir başarıya imza attığını ancak hükümetin bu duyarlılığa paralel bir başarı içinde olmadığını söyleyen Şahiner, özel uçağıyla gelen kişilere işaret etti. Bu kişilerin hiçbir denetiminden geçmediği hatta bu kişilerin toplumun arasına karıştığının da söylendiğini dile getiren Şahiner, bu konuların incelenmesini istedi.

Muhalefete, yatırımcı düşmanı benzetmesi yapılmasını eleştiren Şahiner, halkın siyasete güveninin sarsıldığını kaydetti.

“9 kişinin gelişini yönetemeyen bu hükümet 1 Temmuzdan sonra binlerce insanın karantinasız gelişine nasıl izin verecek” diye soran Şahiner’in konuşması sırasında iktidar vekilleri konu dışı konuşma yapılması nedeniyle eleştiride bulundu.

“Sağlık sektörü kan ağlıyor” diyen Şahiner, personel ve altyapı eksiklikleri olduğunu anlattı.

“Turizm sektöründe bizi bekleyen riskleri masaya yatırmamız gerekiyordu, yükseköğretimde öğrenci sayılarının ne olacağını konuşmamız gerekiyordu, Güney’de çalışan insanlarımızı konuşmamız gerekiyordu” diyen Şahiner, “Güney’de çalışanların ekonomiye, kumarhanelerin kazandırdığından daha fazla para enjekte ettiğini” söyledi.

Şahiner, hükümetin açıkladığı paketlerin reel sektörde rahatlama meydana getirmediğini de söyledi.

Bunlar konuşulması gerekirken hükümetin icraatları nedeniyle başka konuların konuşulduğunu dile getiren Şahiner, Kıb-Tek’teki sorunların da acilen çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kıb-Tek’in borçlarına işaret eden Şahiner, elektrik fiyatlarına zam yapmama kararı sonucu ortaya çıkacak borcun Kıb-Tek üzerine yüklenmemesi gerektiğini anlattı.

Kurumun bu karar öncesinde de zarar eder durumda olduğunu söyleyen Şahiner, TC ile imzalanan anlaşmada kurumların zarar ettirilmemesi kuralı olduğunu kaydetti.

Borçların nedeninin Kıb-Tek değil siyasi kararlar olduğunu söyleyen Şahiner, kurumun devletten alacaklarının da yüksek olduğunu dile getirdi.

Kıb-Tek’in hızlı şekilde özelleştirilmesi gerektiğinin daha önce ortaya konulduğunu söyleyen Şahiner “Kıb-Tek’in cumhurbaşkanlığı seçimlerine kurban edilmemesi gerektiğini” kaydetti.

TAÇOY

Ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy kürsüye çıkarak konuşmaya yanıt verdi.

Kıb-Tek’in borçlarını sıralayan Taçoy, kürsüden bu konuşma yapılırken tüm rakamların dikkate alınması gerektiğini anlattı.

Kıb-Tek’in devletten alacakları düşünce kurumun borcunun 120 milyon olduğunu söyleyen ve “göreve geldiğimizde ne kadardı bu borç?” diye soran Taçoy, “Kıb-Tek’ten nemalanmayan yok, gelin hep beraber temiz eller diyelim. Gelecek misiniz? Yardımcı olacak mısınız?” diye sordu.

Taçoy, kürsüden konuşulanların kayda girdiğini anımsattı.

Geldiği zaman borcun ne olduğunu kürsüden söylemeyeceğini dile getiren Taçoy, kendisinin de eksiklikleri olabileceğini, alacakları zapturapt altına almaya çalıştığını kaydederek, kurumun durumunun ortada olduğunu ancak önemli olanın ne olursa olsun süreci doğru şekilde yönetmek olduğunu anlattı.