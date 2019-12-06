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Borçlarını ödemek için makbuzlarda oynama yapmış:Para açığı 55.000 TL’yi geçti

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Borçlarını ödemek için makbuzlarda oynama yapmış:Para açığı 55.000 TL’yi geçti
Borçlarını ödemek için makbuzlarda oynama yapmış:Para açığı 55.000 TL’yi geçti

Ocak – Kasım 2019 ayları içerisinde çalışmakta olduğu işyeri adına Gazimağusa, İskele ve Esentepe bölgesindeki marketlere satmış olduğu ürünlere karşılık tahsil etmiş olduğu paralara karşılık vermiş olduğu makbuz köklerinde oynama yaparak zimmetine para geçiren O.D (E-28) şikâyet üzerine 29.11.19 tarihinde tutuklanmıştı.

O günden bugüne değin tutuklu bulunan zanlı bugün 6.12.19 tarihinde Müstahdem tarafından sirkat, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 5 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Gazimağusa’da bir şirketin satış temsilciliğini yapan zanlının T.M isimli markete satmış olduğu alkollü içkilere karşılık makbuz karşılığı tahsil ettiği 3650 TL parayı makbuz kökünde oynama yaparak eksik teslim ettiğine dair 29.11.19 tarihinde işyerinden alınan şikâyet doğrultusunda tahkikata başlandığını belirten Yücetürk, zanlının ayni gün derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Zanlı borçlarını ödemek için makbuzlarda oynama yapmış
Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğine değinen Yücetürk, bunun dışında zanlının yaklaşık 9 ay içerisinde Gazimağusa ve İskele bölgesinde birçok marketten tahsil etmiş olduğu meblağların makbuz köklerinde oynama yaparak 46000 TL parayı da zimmetine geçirmek suretiyle birtakım borçlarını ödediğine dair itirafta bulunduğunu belirtti.

Temin edilen tutukluluk süreleri içerisinde Gazimağusa, İskele ve Esentepe’ de olmak üzere belirlenen 19 farklı iş yerinden 11 tanesinde kontrollerin tamamlandığına değinen tahkikat memuru Yücetürk, zanlının makbuz köklerinde oynama yapmak suretiyle zimmetine geçirmiş olduğu para miktarının 55.000 TL’ yi aştığını söyledi.

Araştırmaların devam ettiğine vurgu yapan Yücetürk, kontrol edilen 2 iş yerinde verilen makbuzların kökleri ile uyum sağladığının da tespit edildiği yönünde bilgi verdi.

Zanlının ikametgâhında da arama yaptığına değinen tahkikat memuru, yatak odası içerisinde müşterilerden aldığı para karşılığı kesilmiş makbuz bulduğunu ancak bunları niye müşterilere vermeyip evinde bulundurduğunun anlaşılamadığını belirtti.

İncelenmesi gereken 8 iş yeri daha olduğunu söyleyen Yücetürk, tahkikatını salimen yürütmek ve kesin rakama ulaşabilmek maksadıyla zanlı aleyhine ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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