  • BIST 2.049,85
  • Altın 791.01684
  • Dolar 13.5396
  • Euro 15.4883
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Borçlarla ilgili mali düzenlemeye gidildi!

» »
Vakıflar ve Din İşleri’ne bağlı binaların elektrik borçlarının tahsiliyle ilgili mali düzenlemeye gidildi.
Borçlarla ilgili mali düzenlemeye gidildi!

Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi’ne bağlı cami ve cami lojmanlarıyla binalarının, yapılandırılmış ve ödenmemiş elektrik borçlarının tahsil edilebilmesine olanak sağlanması amacıyla hazırlanan yasa gücünde kararname dünkü Resmi Gazete yayımlandı.

Kararnameye göre, 2014 Mayıs ayında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu nezdinde yapılandırdığı hesaplardaki tüketim borçlarının tek bir defada ve peşin olarak, ana paranın tamamının, yasa gücünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde ödenmesi halinde, birikmiş ana para ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş addolunacak.

Resmi Gazete’de, kararnamenin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda oluşan ivedi nakit ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulmasını amaçladığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş yazdı... Derin operasyonlarda, şimdi sıra kimde?10 Şubat 2022 Perşembe 09:35
  • Hava bugün nasıl olacak?10 Şubat 2022 Perşembe 09:33
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 10 Şubat 202210 Şubat 2022 Perşembe 09:32
  • İstanbul'da tutuklulardan biri "Söylemez Kardeşler Çetesi" olduğu öne sürüldü10 Şubat 2022 Perşembe 09:27
  • Derin cinayet10 Şubat 2022 Perşembe 09:19
  • Falyalı Cinayeti: Tutuklu sayısı 6'ya yükseldi...10 Şubat 2022 Perşembe 09:12
  • Sucuoğlu: "İstikrarlı hükümet yolunda resmi süreci başlattık. Yararlı görüşmeler yaptık."09 Şubat 2022 Çarşamba 21:50
  • 3 silah kullanıldı, 31 el ateş edildi09 Şubat 2022 Çarşamba 21:41
  • TİP Milletvekili Ahmet Şık: “En büyük bahis sitelerinden birinin gizli ortağı KKTC’li bir bakan”09 Şubat 2022 Çarşamba 21:28
  • Girne-Tatlısu Anayolu'nda görüş mesafesi azaldı09 Şubat 2022 Çarşamba 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti