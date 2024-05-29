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Borçlu aboneler dikkat: Son tarih 14 Haziran

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 30 Nisan’a kadar olan borçlarını en geç 14 Haziran’a kadar kapatmaları gerektiğini açıkladı.
Borçlu aboneler dikkat: Son tarih 14 Haziran

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, 30 Nisan sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Mayıs 2023 ayı sonu itibariyle Daire’ye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon

Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.

 

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