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Borçlu abonelerin elektriği yarın kesilecek

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Haziran 2024 dönemi ve öncesine ait ödenmemiş borcu olan abonelerin elektriğini yarın keseceğini açıkladı.
Borçlu abonelerin elektriği yarın kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Haziran 2024 dönemi ve öncesine ait ödenmemiş borcu olan abonelerin elektriğini yarın keseceğini açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, son ödeme tarihi dolmuş (Haziran dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) borçlar ile birlikte Kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin yarın kesileceği kaydedildi.

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