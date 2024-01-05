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Borcu olan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri kesilecek

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Telekomünikasyon Dairesi, 31 Kasım tarihine kadar borcu olan abonelerin borçlarını en geç 15 Ocak tarihine kadar kapatması gerektiğini duyurdu.
Borcu olan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri kesilecek

Telekomünikasyon Dairesi, borcu olan abonelere yönelik açıklama yaptı. Daire, 31 Kasım tarihine kadar borcu olan abonelerin borçlarını en geç 15 Ocak tarihine kadar kapatması gerektiğini bildirdi.

Daire’den yapılan açıklamada, hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceği kaydedildi.

Açıklamada, Aralık 2022 ayı itibarıyla da Daire’ye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edileceği ve aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Borçların, en yakın Telekomünikasyon Dairesi’ndeki muhasebe gişelerinden ve anlaşmalı bankalardan ödenebileceği hatırlatıldı.

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