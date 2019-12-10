  • BIST 108.011
  • Altın 273,007
  • Dolar 5,7924
  • Euro 6,4184
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Borcu olan belediyelerin, depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalanmaya devam ediyor

» »
Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, borcu olan belediyelerin, depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalanmaya devam ediyor.
Borcu olan belediyelerin, depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalanmaya devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Girne Belediyesi ile imzalanan protokol, bugün de sırasıyla Vadili Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi ile imzalandı.

 

VADİLİ BELEDİYESİ…

Maliye Bakanlığında bugün ilk protokol töreni Vadili Belediyesi ile gerçekleşti.

 

Protokole, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan imza attı.

 

Vadili Belediyesi ile imzalanan protokol, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları ile Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

 

 

 

 

 

MEHMETÇİK BELEDİYESİ…

İkinci protokol ise Mehmetçik Belediyesi ile imzalandı.

 

Bu protokol de, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli tarafından imzalandı.

 

ÇATALKÖY BELEDİYESİ…

Son olarak Çatalköy Belediyesi ile imzalanan protokole de, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu imza koydu.

 

Mehmetçik ve Çatalköy Belediyeleri ile de imzalanan protokol ise, her iki belediyenin, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

Her üç belediye ile imzalanan protokollerde İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öznacar da hazır bulundu.

 

KALKANLI

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı yaptığı açıklamada, “ilerleyen günlerde borcu olan diğer belediyeler ile de benzer protokoller imzalanmaya devam edilecek” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın-Sen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı10 Aralık 2019 Salı 16:37
  • Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği, “Ayyanni” konulu fotoğraf yarışması ve sergisi düzenliyor10 Aralık 2019 Salı 15:42
  • Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıda ele alındı10 Aralık 2019 Salı 15:39
  • “Şiddete Karşı Biz de Varız” bilgilendirme toplantıları başlatıldı10 Aralık 2019 Salı 15:32
  • Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor10 Aralık 2019 Salı 15:29
  • KTÖS, Arif Hasan Tahsin’i anma etkinliği düzenliyor10 Aralık 2019 Salı 15:15
  • Sol Hareket: “Bütçe halktan yana değil”10 Aralık 2019 Salı 14:14
  • En fazla yağış nereye düştü?10 Aralık 2019 Salı 14:13
  • BM etkinliğine liderler katılmıyor10 Aralık 2019 Salı 13:45
  • Para ve Kambiyo Yasası'na aykırı hareket10 Aralık 2019 Salı 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti