Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, borcu olan belediyelerin, depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Girne Belediyesi ile imzalanan protokol, bugün de sırasıyla Vadili Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi ile imzalandı.

VADİLİ BELEDİYESİ…

Maliye Bakanlığında bugün ilk protokol töreni Vadili Belediyesi ile gerçekleşti.

Protokole, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan imza attı.

Vadili Belediyesi ile imzalanan protokol, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları ile Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

MEHMETÇİK BELEDİYESİ…

İkinci protokol ise Mehmetçik Belediyesi ile imzalandı.

Bu protokol de, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli tarafından imzalandı.

ÇATALKÖY BELEDİYESİ…

Son olarak Çatalköy Belediyesi ile imzalanan protokole de, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu imza koydu.

Mehmetçik ve Çatalköy Belediyeleri ile de imzalanan protokol ise, her iki belediyenin, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

Her üç belediye ile imzalanan protokollerde İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öznacar da hazır bulundu.

KALKANLI

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı yaptığı açıklamada, “ilerleyen günlerde borcu olan diğer belediyeler ile de benzer protokoller imzalanmaya devam edilecek” dedi.