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Borcu olanlar bu habere dikkat!

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Temmuz’a kadar olan borçlarını en geç 14 Eylül’e kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.
Borcu olanlar bu habere dikkat!

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz sonu itibarıyla hesaplarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği vurgulandı.

Aynı açıklamada Mart 2022’den itibaren daireye 6 aylık fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerinin ise hatlarının iptal edileceği kaydedildi.

Abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi’nin muhasebe gişesine ya da anlaşmalı bankalara başvurarak ödeme yapabileceği ifade edildi.

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