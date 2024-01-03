Borcu olanlara uyarı...

Telekomünikasyon Dairesi, 31 Kasım tarihine kadar borcu olan abonelerin borçlarını en geç 15 Ocak tarihine kadar kapatması gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi, 31 Kasım tarihine kadar borcu olan abonelerin borçlarını en geç 15 Ocak tarihine kadar kapatması gerektiğini duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceği kaydedildi.

Açıklamada, Aralık 2022 ayı itibarıyla da Daire’ye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edileceği ve aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Borçların, en yakın Telekomünikasyon Dairesi’ndeki muhasebe gişelerinden ve anlaşmalı bankalardan ödenebileceği hatırlatıldı.