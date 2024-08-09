Borcu olanların dikkatine... Kesilecek!

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan duyuruda ayrıca, 2023’ün Temmuz ayı sonu itibarıyla 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı da kaydedildi.
Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur.” denildi.
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