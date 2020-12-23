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Borcu var diye evini soydu!

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer meselenin olgularını aktardı. Polis, zanlı Godwin Obediah Agbedı’nin Soygun, darp ve mülke tecavüz suçlarına methaldar olduğunu belirtti.
Borcu var diye evini soydu!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer meselenin olgularını aktardı. Polis, zanlı Godwin Obediah Agbedı’nin Soygun, darp ve mülke tecavüz suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Polis,  22.12.2020 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da Zümrüt Sokak Asok Lojmanları No: 19 Hamitköy adresinde Lefkoşa'da sakin Godwin Obediah Agbedı’nin (E- 31 Öğrenci Nijerya) beraberinde henüz tespit edilemeyen 4 erkek şahıs ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle aynı adreste sakin Gideon Jeffrey Uwadıale (E- 34 Öğrenci Nijerya)'nin ikametgahına rızası dışında açık ve kilitsiz olan kapıdan girerek mülküne tecavüz edip darp ettikten sonra; adı edilene ait 1 adet yeşil renk erkek çantası ve içerisinde 3 adet markası meçhul tıraş makinası, muhtelif şahsi eşyaları, 5,000 tl nakit parayı, 1 adet içerisinde şampanya rengi I Phone 6 S Plus marka cep telefonunu ve 1 adet HP marka Laptopu zor kullanarak alarak soygun suçunu işlediklerini anlattı. Polis, Godwin Obediah Agbedı’nin derdest emri gereği tutuklandığını,  meçhul 4 erkek şahsın arandığını belirtti.  Polis, zanlının herhangi bir gönüllü ifade vermediğini ve sözlü beyanlarının  araştırıldığını anlattı.

Polis, olay yerinde olayın meydana geldiği anı gösteren çok sayıda güvenlik kamerası mevcut olduğunu ve henüz incelemelerin yeni başladığını belirtti. Polis, şahadetten de görüleceği üzere aranmakta olan 4 adet daha olaya methalder olan şahıs aranmakta olup, henüz emarelerin de tespit edilemediğini söyleyerek,  bu bağlamda zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere etki etme olasılığı aşikar olduğundan zanlının soruşturma maksatlı poliste 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı, suçlamaları reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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