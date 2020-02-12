Borcunu ödemezsen öldürürüm diye tehtid etti

Gazimağusa’da 11.2.20 tarihinde A.T bir işyerinde alacağı olduğu A.A’yı 65 Bin TL’lik borcunu ödemez ise “seni öldürüm gerekirse, 7 yaşındaki çocuğum öksüz kalır” diyerek, A.A’yı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı

Zanlı bugün 12.2.20 tarihinde şiddet tehdidi suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Şahıs Hakkında kefil ve 40 Bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest kaldı.