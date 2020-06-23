  • BIST 116.041
  • Altın 387,528
  • Dolar 6,8519
  • Euro 7,7337
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Borell Güney Kıbrıs’a Gidiyor

» »
Borell Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Borell Güney Kıbrıs’a Gidiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borell, Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki tutumuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Perşembe günü Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Politis ve diğer gazeteler, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borell’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki tutumuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Perşembe günü Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdılar.

Gazete, Borell’in 25-26 Haziran’da Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağını ve öncesinde Yunanistan’a giderek Yunan hükümetiyle de görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.

Gazeteye açıklamada bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Borell’in temaslarının, 13 Temmuz’da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına hazırlık amacı taşıdığını belirterek Borell’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve PESCO konularını ele alacağı Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le temaslarda bulunacağını ifade etti.

Hristodulidis, “Türkiye’nin saldırgan tutumunun sadece Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı değil, AB’yi de ilgilendirdiğinin AB içerisinde anlaşılmaya başlandığı” iddiasında bulunurken, “Hedef sıcak bir çatışma noktasına gelmemektir” şeklinde konuştu.

“Sıcak olayların kimseye bir faydası olmadığını ve kimsenin bunu istemediğini” dile getiren Hristodulidis, ABD’nin bölgeden çekilmesinin, bu durumla oluşan boşluğun, istikrarın sağlanması adına AB ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bölge ülkelerince doldurulması için bir fırsat yarattığı iddiasında bulundu.

“Tüm bölge ülkelerinin bu anarşinin sonuçlarına maruz kaldığını ve bunun bedelini AB’nin ödediğini” öne süren Hristodulidis, AB’nin kurumsal açıdan daha yoğun bir ilgi göstermesi gerektiğini, bunun da anlaşılmaya başlandığını” iddia etti.

FRANSA’DAN BÖLGEYE İLGİ ARTTI

Hristodulidis açıklamasında, Fransa’nın bölgeye yönelik artış gösteren bir ilgisinin bulunduğunu ve hem AB hem de BM Güvenlik Konseyi’nde Güney Kıbrıs’ın tezlerini desteklediğini belirtti.

Fransa’yla özellikle savunma alanındaki iş birliğine dair yakında bazı açıklamalar yapacaklarını belirten Hristodulidis, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’la imzaladığı MEB anlaşmasını iptal etmesi konusunda İsrail’e yaptığı çağrı karşısında İsrail Büyükelçisi’nin verdiği yanıttan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de Göçmen Politikası Değişiyor22 Haziran 2020 Pazartesi 11:25
  • Güney Kıbrıs’ta Uyuşturucu kullanımı ”yükselişte22 Haziran 2020 Pazartesi 11:17
  • BAF Havalimanı Yeniden Açıldı22 Haziran 2020 Pazartesi 10:45
  • Hristodulidis Yarın İsrail’e "Yıldırım Ziyarette" Bulunuyor22 Haziran 2020 Pazartesi 09:50
  • Güney Kıbrıs’ta 5 Günün Ardından Bir Pozitif Vaka Tespit Edildi22 Haziran 2020 Pazartesi 09:48
  • Lefkoşa’nın Güneyinde Cinayet… Asya Kökenli Bir Genç Öldürüldü22 Haziran 2020 Pazartesi 09:38
  • Güney Kıbrıs'ta 5 gün sonra 1 pozitif vaka21 Haziran 2020 Pazar 18:03
  • Rum Yönetimi, Lokmacı dışındaki tüm geçiş kapılarını açtı21 Haziran 2020 Pazar 15:52
  • Güney’de Faaliyet Uluslararası Kapsamlı Suç Örgütü20 Haziran 2020 Cumartesi 22:20
  • İsrail’in güney kıbrıs büyükelçisi revel “anlaşmaya bağlıyız”20 Haziran 2020 Cumartesi 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti