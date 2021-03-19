Borell: Türkiye İle İlişkilerde İyi Bir Momentuma Sahibiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, ağırladığı göçmenler dolayısıyla Türkiye'ye yardım etmek zorunda olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, ağırladığı göçmenler dolayısıyla Türkiye'ye yardım etmek zorunda olduğunu söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulunan Borrell, AB'nin, Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği İrini Operasyonu'nun komuta merkezini ziyaret etti.

Borrell, burada düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Borrell, Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı mutabakatına yönelik bir soruya "Bu AB ve Türkiye arasındaki anlaşmayla yasa dışı göç durdu ve pek çok hayat kurtuldu. Bu anlaşma halen geçerlidir ve uygulamaya devam edilmelidir." yanıtını verdi.

Bu yıl da anlaşma ve nasıl bir finansmanın sağlanacağı konusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Borrell, Türkiye'nin, konseyin gelecek toplantısında göç konusu da dahil olmak üzere tüm yönleriyle gündemlerinde olduğunu ve bu konuda konseye sunulmak üzere rapor hazırladığını bildirdi.

Türkiye'nin ağırladığı göçmenlere dikkati çeken Borrell, "AB'nin göçmenlere yönelik bu çabaları keseceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye, 4 milyondan fazla insanı ağırlıyor ve AB bunun için Türkiye'ye yardım etmek, bu insanların temsil ettiği yükü desteklemek zorundadır." ifadesini kullandı.

Josep Borrell, AB'nin bu anlaşma çerçevesinde sağladığı finansmanın büyük bölümünün Türk hükümetine değil doğrudan göçmenlere gittiğini söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE İYİ BİR MOMENTUMA SAHİBİZ"

Josep Borrell, karargah ziyaretinden önce İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bakanlıkta görüştü.

İkili görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Borrell, gelecek pazartesi günü gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden istikşafi görüşmeler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ele alacaklarını belirtti ve "Türkiye ile ilişkilerde iyi bir momentuma sahibiz." dedi.

Di Maio da Türkiye ile ilişkileri AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ve sonrasında AB Konseyi'nde ele alacaklarını, ilişkilerde diyaloğun sürmesi ve olumlu gündem inşa edilmesinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İtalyan bakan, Avrupalı ortaklarına karşı tek taraflı provokasyona karşı olduklarını ifade etti.