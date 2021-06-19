  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Borell’in de Antalya Diplomasi Forumu’na Katılması Rum Basınında

»
Josep Borrell’in, Antalya’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu’na katıldığı belirtilirken Avrupa yetkilisinin konuyla ilgili açıklaması Rum basınında yer aldı.
Borell’in de Antalya Diplomasi Forumu’na Katılması Rum Basınında

 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Antalya’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu’na katıldığı belirtilirken Avrupa yetkilisinin konuyla ilgili açıklaması Rum basınında yer aldı.


Alithia gazetesine göre, AB yetkilisi, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin toplanması ışığında basını bilgilendirirken bazı açıklamalarda bulundu.


AB yetkilisi, Kıbrıs sorununu, AB’nin Türkiye ile temel anlaşmazlık noktası olarak nitelendirirken, bu konuda tamamen farklı görüşlere sahip olduklarını belirtti. 


AB yetkilisi, on gün önce Ankara’da mevkidaşıyla bu konuyu ele aldıklarını, BM himayesindeki çözüm konusunda ısrar ettiklerini, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm önerisini kabul etmediklerini ifade ettiklerini söyledi. 


“Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda yer alırken  Ersin Tatar’ın da tanınmamış sıfatıyla orada yer almasının ne anlama geldiği” şeklindeki soru üzerine AB yetkilisi, “AB’nin, bu sıfatla Tatar’ı tanımadığını, bunun kendilerini bağlamadığını organizatörlere ilettiklerini” söyledi. 


AB yetkilisi “Tatar’ın aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumu lideri olduğunu, bu nedenle onunla konuştuklarını çünkü kendileri için bu pozisyonun önemli olduğunu” ifade etti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades BM’nin Kıbrıs müzakereleri için ne yapacağıyla ilgili Lute’un bilgi vermesini bekliyor14 Haziran 2021 Pazartesi 09:50
  • Borrell: AB Kıbrıs müzakerelerine ne kadar erken tam olarak dâhil olursa o kadar iyi07 Haziran 2021 Pazartesi 10:54
  • Tatar ile Anastasiadis çevrimiçi görüşecek03 Haziran 2021 Perşembe 08:16
  • Akansoy: Cenevre’de masayı deviren siyasi cephe şimdi de Elam’ın arkasına sığınmaya başladı.01 Haziran 2021 Salı 09:52
  • Lute Atina’da Kıbrıs sorunuyla ilgili sonraki adımları görüştü29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:24
  • Anastasiadis, Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi: “Akıl alır değil”24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:41
  • Anastasiadis: Biden'dan telefon bekliyorum20 Mayıs 2021 Perşembe 11:05
  • Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Britanyalı milletvekillerini Kıbrıs konusunda bilgilendirdi20 Mayıs 2021 Perşembe 10:38
  • Anastasiadis, Kıbrıs sorunu konusunda Biden’ın müdahalesini istedi19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:24
  • Anastasiadis, Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreterine, AB liderlerine ve Güvenlik Konseyi daimi ve daimi olmayan üye ülkelerine mektup gönderdi13 Mayıs 2021 Perşembe 21:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti