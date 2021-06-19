Borell’in de Antalya Diplomasi Forumu’na Katılması Rum Basınında

Josep Borrell’in, Antalya’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu’na katıldığı belirtilirken Avrupa yetkilisinin konuyla ilgili açıklaması Rum basınında yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Antalya’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu’na katıldığı belirtilirken Avrupa yetkilisinin konuyla ilgili açıklaması Rum basınında yer aldı.



Alithia gazetesine göre, AB yetkilisi, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin toplanması ışığında basını bilgilendirirken bazı açıklamalarda bulundu.



AB yetkilisi, Kıbrıs sorununu, AB’nin Türkiye ile temel anlaşmazlık noktası olarak nitelendirirken, bu konuda tamamen farklı görüşlere sahip olduklarını belirtti.



AB yetkilisi, on gün önce Ankara’da mevkidaşıyla bu konuyu ele aldıklarını, BM himayesindeki çözüm konusunda ısrar ettiklerini, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm önerisini kabul etmediklerini ifade ettiklerini söyledi.



“Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda yer alırken Ersin Tatar’ın da tanınmamış sıfatıyla orada yer almasının ne anlama geldiği” şeklindeki soru üzerine AB yetkilisi, “AB’nin, bu sıfatla Tatar’ı tanımadığını, bunun kendilerini bağlamadığını organizatörlere ilettiklerini” söyledi.



AB yetkilisi “Tatar’ın aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumu lideri olduğunu, bu nedenle onunla konuştuklarını çünkü kendileri için bu pozisyonun önemli olduğunu” ifade etti.