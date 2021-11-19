Boris Johnson 26 bin TL’lik hediyeyi kabul etti iddiası

Geçen ay İspanya’nın kuzeyinde Lord Goldsmith’e ait bir villada para ödemeden ailesiyle b irlikte kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Londra’dan İspanya’nın Malaga kentine giden Johnson’ın havalimanında 1800 İngiliz poundu (yaklaşık 26 bin T L) olan bekleme alanında ailesiyle birlikte kaldığı ve hiçbir ücret ödemediği belirtildi.

İngiliz The Times gazetesi, Başbakan Johnson’ın 7 Ekim’de 5’inci terminaldeki Windsor Süiti’nde kaldığını yazdı. Cambridge Dükü ve Düşesi’nin de kullandığı süitte özel görevli de bulunuyor.

Havalimanında bulunan en özel 8 bekleme alanından biri olan bekleme salonunda kalan Johnson’ı eleştiren muhalefet tepki gösterdi. İşçi Partisi’nden Angela Rayner, “Sadece bağışlarla Boris Johnson’ın bedava tatil yapması inanılır gibi değil. Bu hediyeyi başbakanın bakanlıkta bir görev verdiği bir kişi vermiş” dedi. Rayner, Johnson’ın bağışçıları konusunda gerçeği söylemesi gerektiğini dile getirdi.

Ekim ayındaki tatili sonrasında Johnson, “Goldsmith ailesiyle olan arkadaşlığım dolayısıyla para ödemedim” demişti.