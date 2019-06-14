Boris Johnson: AB'den anlaşmasız çıkışın felaket olacağı iddiası doğru değil

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti'nin başkan adayı Boris Johnson, anlaşma sağlanmadan AB’den çıkışın felaket olacağına yönelik kehanetlerin tam olarak doğru olmadığını söyledi.

Johnson, İngiliz hükümetinin "çıkışı bir kere daha ertelemesinin beyaz bayrağı çekmek olduğunu" savunarak, ülkenin 31 Ekim tarihine kadar "çıkış yapması gerektiğini" öne sürdü.

İRLANDA SINIRI KONUSU

Johnson, "AB’nin İrlanda sınırımıza dair kabul edilemez şeyler talep edeceğini düşünüyorum" diyerek, İrlanda ile sınır gerektirmeyen bir anlaşmaya varmanın hala yollarının olduğunu düşünmeye devam ettiğini söyledi.

İrlanda sınırında anlaşmaya varılamaması AB'den çıkış görüşmelerinde çözülemeyen konular arasında.