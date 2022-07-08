Boris Johnson başbakanlık konutunun tadilatına servet harcamış

İngiltere, dün istifa kararını resmen açıklayan Boris Johnson’ı konuşmaya devam ediyor… Yeni bir başbakan seçilene kadar görevinde kalacağını ve başbakanlık konutunu terk etmeyeceğini söyleyerek giderayak tepki toplayan Johnson’ın Downing 11 Numara’daki başbakanlık konutuna vergi mükelleflerinin parasıyla yaptığı restorasyonun dökümü ortaya çıktı.

Johnsonların tercih ettiği duvar kağıdına çok ciddi bir meblağ ödendiği belirtildi.

İngiliz medya kuruluşu Indepedent’ta yer alan haberde, Johnson’ın başbakanlık konutu için 200 bin pound (yaklaşık 4 milyon 148 bin TL) harcadığı belirlendi. Johnson’ın 7 bin pounda halı, 3675 pounda içki sehpası ve 4.575 pounda da duvar kağıdı aldığı kaydedildi.

Johnson çiftinin satın aldığı en ucuz aksesuar ise mutfak masası örtüsü oldu. Fakat bunun fiyatının da 500 pound olduğu kayıtlara geçti. İç mimar Lulu Lytle’in şirketi Soane Britain’in yaptığı mekanın içindeki ışıklandırma için 6 bin pound harcandığı da belirlendi.

Dün kamuoyunun karşısına çıkan Boris Johnson, yaptığı açıklamada, “Dünyanın en iyi işi İngiltere Başbakanı olmaktı. Bu görevi bırakmak zorunda kaldığım için üzgünüm” demişti.