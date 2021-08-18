Boris Johnson: Batı, ABD olmadan Afganistan'daki misyona devam edemezdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Parlamento'ya Afganistan konusunda açıklamalar yapıyor. Johnson, "Batı, ABD olmadan Afganistan'daki misyona devam edemezdi" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Parlamento'ya Afganistan konusunda açıklamalar yapıyor. Boris Johnson'ın açıklamalarından konu başlıkları şu şekilde:

- Afganistan'daki olaylar beklenenden hızlı gelişti.

-Afganistan halkının daha iyi bir geleceği için çalıştık.

-Afganistan'ın terörist gruplar için bir üs olmasını durdurmak için bu temel görevi başardık.

-Afganistan'daki insani krize ilişkin elimizden gelen her şeyi yapacağız.

-Taliban tahliyenin devam etmesine izin veriyor.

-Batı, Amerikan lojistiği, ABD hava gücü ve Amerikan gücü olmadan bu ABD liderliğindeki görevi sürdüremezdi.

-Afganistan’dan gelenleri göndermeyeceğiz ve Afganistan'dan bu ülkeye gelişigüzel bir şekilde gelmesine izin vermeyeceğiz.

-Bu yıl 5000 Afgan'ı daha kabul etmeyi taahhüt ediyoruz ve bunu uzun vadede 20.000'e kadar gelecek yıllar için gözden geçireceğiz

-İngiltere şimdite kadar 2 bin 52 Afgan'ı tahliye etti.

-BM'yi bu bölgede yeni bir insani çabaya öncülük etmeye çağırıyoruz.

-Taliban'ı sözlerine göre değil, eylemlerine göre değerlendireceğiz.

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