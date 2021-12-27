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SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Boris Johnson, Covid-19 hastane verilerini inceledikten sonra İngiltere'de kısıtlama seçeneğini değerlendirecek

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Koronavirüs vakalarının geçen haftalarda rekor kırdığı İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağına karar vermek için bugün hastane verilerini inceleyecek.
Boris Johnson, Covid-19 hastane verilerini inceledikten sonra İngiltere'de kısıtlama seçeneğini değerlendirecek

Koronavirüs vakalarının geçen haftalarda rekor kırdığı İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağına karar vermek için bugün hastane verilerini inceleyecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, geçen haftalarda Omicron varyantı nedeniyle ciddi vaka artışları görülen İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, bugün hastane verilerine bakarak kısıtlama kararı almayı planlıyor.

Hükümetin kısıtlama kararı almadan önce hastanelerdeki kalış süreleri, yoğun bakım oranları ve ölüm sayılarına bakacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Britanya’da hızlı test sonucu pozitif çıktığı için izole olan ancak resmi PCR testi yaptırmadığı için Ulusal Sağlık Sistemi’ne kaydedilmeyen vakalar olabileceği için verilerin yetersiz olabileceği belirtiliyor.

Koronavirüs’ün Omicron varyantı, salgında en hızlı bulaşan varyant olarak endişelere neden oldu. Çok sayıda Avrupa ülkesi kısıtlamaları geri getirirken bilim insanları önlemlerin alınması ve üçüncü doz aşıların hızla yapılması gerektiğini söylüyor. Daha hızlı ulaşan varyantla ilgili ön bulgular ise daha ağır hastalığa neden olmadığını gösteriyor.

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