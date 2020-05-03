  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Boris Johnson: Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı

» »
Boris Johnson: Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı
Boris Johnson: Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı

Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede yoğun bakımda tutulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, doktorların bir aşamada ölümünü ilan etmeye hazırlandıklarını söyledi.

The Sun on Sunday gazetesine konuşan Johnson, hayatta kalması için kendisine "litrelerce oksijen" verildiğini açıkladı.

Johnson, hayatını kurtardıklarını vurguladığı Londra'daki St Thomas' Hastanesi'nin "harika" doktorlarına teşekkür etti.

"Zor ve tuhaf bir andı. Bunu inkar etmeyeceğim. Doktorlar, 'Stalin'in ölümü' tipi bir senaryoyla karşı karşıyaydı ve buna ilişkin bir strateji geliştirmişlerdi" diyen Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok iyi bir durumda değildim. Acil durum planları yapıldığının farkındaydım.

"Doktorlar işlerin kötü gitmesi halinde nelerin yapılması gerektiğine dair tüm hazırlıkları tamamlamışlardı."

Boris Johnson koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası başta durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamadığını, hastaneye de gitmek istemediğini söyledi.

Johnson daha sonraki aşamalarda bir ara öleceğini düşündüğünü, iyileştikten sonra ise çok daha fazla acı çeken kişiler olduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

Boris Johnson son 5 haftada neler yaşadı?

55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 27 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Boris Johnson, 5 Nisan'da hastaneye kaldırıldı bir süre sonra yoğun bakıma alındı.

9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan Johnson, 12 Nisan'da da taburcu oldu.

29 Nisan'da Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın erkek çocukları dünyaya geldi.

Çift çocuklarına Wilfred Lawrie Nicholas adını verdi.

Wilfred, Boris Johnson'ın; Lawrie ise Carrie Symonds'ın dedesinin adı.

Boris Johnson'ın yoğun bakımda hayatını kuratan doktorların adları ise Nicholas Price ve Nicholas Hart'tı.

Johnson-Symonds çifti çocuklarına verdikleri adla iki doktoru asla unutmayacaklarını da göstermiş oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de bakım evlerinde ölenlerin de eklenmesiyle can kaybı rekor seviyeye çıktı28 Nisan 2020 Salı 14:16
  • İngiltere'de doktorlara uyarı: Çocuklar arasında koronavirüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülüyor olabilir27 Nisan 2020 Pazartesi 15:28
  • İngiltere Kraliyet Darphanesi sağlık çalışanları için 2 milyon siperlik üretiyor27 Nisan 2020 Pazartesi 13:35
  • Johnson: İngiliz halkının yaptığı fedakarlığı çöpe atmayı ve ikinci defa zirveyi görme riskini reddediyorum27 Nisan 2020 Pazartesi 12:15
  • Boris Johnson yarın görevine dönüyor26 Nisan 2020 Pazar 12:40
  • İngiltere'de 5G kulelerine saldırı sayısı 53'e yükseldi25 Nisan 2020 Cumartesi 15:24
  • İngiltere'de tüketiciler giysi alışverişini kıstı, alkolü artırdı24 Nisan 2020 Cuma 14:35
  • İngilizler tartışıyor! Johnson'ın ne zaman görevine döneceği hala belirsiz24 Nisan 2020 Cuma 11:04
  • İskoçya Özerk Yönetimi 'çıkış stratejisini' açıkladı: Bazı önlemler 2021'den sonra da sürebilir23 Nisan 2020 Perşembe 20:28
  • İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Müslümanlara teşekkür etti23 Nisan 2020 Perşembe 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti