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Boris Johnson eski bakanına savaş açtı: Onu başbakan seçmeyin

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İngiltere’de bir dizi skandalın ardından istifa kararı alan Başbakan Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışında yaklaşımı belli oldu.
Boris Johnson eski bakanına savaş açtı: Onu başbakan seçmeyin

İngiltere'de istifa kararını açıklayan Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık yarışında eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın galip gelmesini istemediği ortaya çıktı.

Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği seçiminde dün düzenlenen ikinci tur oylamasında Sunak, 13 oy daha alarak 101 oyla birinci olmuştu. İkinci sırada 83 oyla Penny Mordaunt, üçüncü sıradaysa 64 oyla Dışişleri Bakanı Liz Truss yer almıştı.

İngiliz The Times gazetesi, Boris Johnson'ın oylamada elenen isimlere “Rishi'yi desteklemeyin” dediğini yazdı. Haberde, parti içindeki yarışa karışmayacağını söylemesine rağmen Johnson'ın Sunak'ın yeni başbakan olmasını istemediği ve favorisinin Dışişleri Bakanı Liz Truss olduğu belirtildi.

Bir kaynak, “Bütün başbakanlık ofisi Rishi'den nefret ediyorlar. Bu kişisel bir durum. Onun Johnson'ı koltuğundan indirdiğini ve bunu aylardır planladığını düşünüyorlar” dedi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın geçen haftaki istifası hükümette istifa dalgasını tetiklemiş ve sonunda Boris Johnson'ın da görevden ayrılma kararı almasına yol açmıştı.

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