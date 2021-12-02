Boris Johnson, Facebook’a ateş püskürdü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerine adeta ateş püskürdü…

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerine adeta ateş püskürdü…

Sosyal medya platformlarının insan kaçakçılığına izin verdiğini ve bu yöndeki reklamları engellemediğine dikkat çeken Johnson, “Çok fazla suç örgütü ve insan kaçakçısı bu platformları kullanarak yasa dışı işler yapıyor” dedi.

Fransa’dan İngiltere’ye gitmek isteyen 27 mülteci geçen hafta Manş Denizi’nde feci şekilde can vermişti.

Hükümetin, “Çevrimiçi Güvenlik Yasası”nı gündeme getirdiğini ve bu sayede bu sorunun çözüleceğini dile getiren Johnson ayrıca sınırların güvenliği ile ilgili yasaya da vekillerin destek vermesini istedi.

Johnson, “Bu yasa, insanların Manş Denizi’ni şişme botlarla geçmek isteyen mültecilerin umutlarından beslenen kötü suç örgütleriyle savaşacak” dedi.