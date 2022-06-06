Boris Johnson için kritik gün: Güven oylaması yapılacak

İngiltere’de corona virüsü kısıtlamaları sırasında Başbakanlık konutunda düzenlenen partiler nedeniyle istifa baskısıyla karşı karşıya kalan Başbakan Boris Johnson için bu akşam lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin meclis grubunda güven oylaması yapılacak.

BBC'nin haberine göre Johnson, gizli oy ve basit çoğunluk esasına göre yapılacak oylamayı kaybederse istifa etmek zorunda kalacak. Muhafazakar Parti’nin tüm milletvekillerinin oylamaya katılması halinde Johnson’ın görevde kalmak için en az 180 oy alması gerekiyor.

Pandemi yasakları sırasında Başbakanlık'ta düzenlenen bazı partilere katıldığı için para cezası alan Johnson, bugüne kadar birçok defa özür dilemiş ama istifa çağrılarını reddetmişti. Johnson’ın oylamayı kaybetmesi halinde, Muhafazakar Parti’nin ülkenin yeni başbakanı olacak bir lider seçmesi gerekecek.