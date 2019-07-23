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Boris Johnson: İngiltere'de Muhafazakar Parti liderini ve ülkenin yeni başbakanını seçti

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İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Johnson yarın 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.
Boris Johnson: İngiltere'de Muhafazakar Parti liderini ve ülkenin yeni başbakanını seçti

Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in görevi bırakma kararının ardından Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda yapılan oylamalarda açık farkla ilk sırada yer almıştı.

Bu oylamalarda ilk iki sırada yer alan Johnson ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasından son tercihi, Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi yaptı.

Johnson 92,153, Hunt ise 46,656 oy aldı.

Theresa May yarın Avam Kamarası'ndaki oturum sonrası istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e verecek.

Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in görevi bırakma kararının ardından Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda yapılan oylamalarda açık farkla ilk sırada yer almıştı.

Bu oylamalarda ilk iki sırada yer alan Johnson ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasından son tercihi, Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi yaptı.

Johnson 92,153, Hunt ise 46,656 oy aldı.

Theresa May yarın Avam Kamarası'ndaki oturum sonrası istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e verecek.

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