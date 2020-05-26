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Boris Johnson, İngiltere'nin koronavirüs salgınındaki normalleşme planlarını açıkladı

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Boris Johnson, İngiltere'nin koronavirüs salgınındaki normalleşme planlarını açıkladı
Boris Johnson, İngiltere'nin koronavirüs salgınındaki normalleşme planlarını açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınındaki normalleşme programını açıkladı. Johnson, 1 Haziran'dan itibaren ülkedeki açık hava pazarlarının, 15 Haziran’dan itibaren de bütün perakende mağazalarının faaliyetine izin verilmesinin planlandığını duyurdu. 

Johnson, koronavirüs salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bugün perakende sektörüne dükkanlarını açma izni verme niyetimizi bildirmek istiyorum ki, hazırlıklarını yapabilsinler." ifadesini kullandı. Johnson, perakende mağazalarının "Covid-19 güvenli" hale getirilmesine yönelik bir yönetmeliğinin yayımlanacağını duyurdu.

CUMMINGS'İ SAVUNMAYA DEVAM ETTİ

Johnson, gazetecilerin, Covid-19 semptomları gösterdiği halde karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkan danışmanı Dominic Cummings'e ilişkin soruları karşısında ise Cummings'in davranışını savunmayı sürdürdü.

Cummings'in mart sonunda sokağa çıkma kısıtlamalarına aykırı olarak eşi ve çocuğuyla Londra'yı terk ettiği, ülkenin kuzeydoğusundaki ebeveynlerinin yanına gittiği ve orada da en az bir kez kaldığı evi terk ederek yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki bir kasabaya gittiği ortaya çıkmıştı.

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