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Boris Johnson, “İstifa Edecek Misiniz” Sorusuna Yanıt Verdi

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Corona virüsü salgınının en yüksek risk yarattığı dönemde başbakanlık konutunda parti yapıldığının ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendisine yöneltilen "İstifa edecek misiniz" sorusuna net yanıt verdi.
Boris Johnson, “İstifa Edecek Misiniz” Sorusuna Yanıt Verdi

İngiltere’de gündem Boris Johnson ve Covid-19 salgını sırasında başbakanlık konutu Downing 10 Numara’da sosyal mesafeye aldırmadan parti yapılması…

Hem kamuoyu hem de siyasetçilerin büyük tepki gösterdiği olayla ilgili soruşturma devam ederken, muhalif siyasetçiler Johnson’a, “İstifa edecek misin” diye sordu.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanması gerektiğini söyleyen Johnson, “Hayır” yanıtını verdi. Johnson, açıklamanın devamında, “Yapılan yanlış hesaplamalardan dolayı içtenlikle özür diliyorum. Herhangi bir karara varmadan önce soruşturmanın tamamlanmasını beklemek gerek” dedi.

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