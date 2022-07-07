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Boris Johnson istifa etti

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Beş bakan dahil 50'yi aşkın hükümet görevlisinin istifası sonrası görevi bırakma konusunda büyük bir baskı altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'nin edindiği bilgiye göre istifa etmeye hazırlanıyor.
Boris Johnson istifa etti

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa etmesi beklenen Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından Johnson'ın başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor.

İngiltere'de yayın yapan ITV kanalı, Boris Johnson'ın Kraliçe 2. Elizabeth'i de telefonla aradığını duyurdu.

Önceki gün kabineden ilk istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine getirilen Nadhim Zahawi dahil kabineden üst düzey isimler, Johnson'a istifa çağrısında bulundu.

Johnson'ın en yakın çalıştığı bakanlardan İçişleri Bakanı Priti Patel de Başbakan'a istifa etmesini tavsiye etti.

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