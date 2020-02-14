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Boris Johnson Kabinede Kısmi Değişikliğe Gitti

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Boris Johnson Kabinede Kısmi Değişikliğe Gitti
Boris Johnson Kabinede Kısmi Değişikliğe Gitti

 İngiltere’de Başbakan Boris Johnson aralık ayındaki seçim zaferinin ardından kabinede kısmi değişikliğe gitti.
Bakanlar kurulunda 11 sandalyenin sahibi değişirken, dışişleri ve savunma gibi önemli bakanlıklarda değişiklik olmadı.
Kabinedeki en önemli değişiklik, görevinden istifa eden Müslüman Maliye Bakanı Sajid Javid’in yerine Rishi Sunak’ın atanması oldu.
 

İngiltere’nin 31 Ocak’ta AB’den resmen ayrılmasının ardından Brexit Bakanlığının kapatılmasıyla kabine dışında kalan Stephen Barclay, Hazine Bakanlığına getirildi.
 

Kabineye giren yeni isimler ve görevleri şöyle oldu:
 

Alok Sharma İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı;

Suella Braverman İngiltere Başsavcısı;

George Eustice Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı;

Oliver Dowden Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı;

Anne-Marie Trevelyan Uluslararası Kalkınma Bakanı;

Brandon Lewis Kuzey İrlanda Bakanı;

James Cleverly Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı; Penny Mordaunt Devlet Bakanı;

Christopher Pincher İskan Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı.
Boris Johnson 24 Temmuz’da Theresa May’den azınlık hükümetinin başbakanlığını devralmış, 12 Aralık’ta gidilen erken seçimde 650 sandalyeli Avam Kamarasına 365 milletvekili sokarak liderliğini yaptığı Muhafazakar Partiye son 40 yılın en büyük seçim zaferini yaşatmıştı.

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