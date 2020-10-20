  • BIST 1.210
  • Altın 483,192
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

Boris Johnson: Kıbrıs'ta çözüm herkesin çıkarına

» »
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması için Türkiye ve Yunanistan'la çalışmaya devam edeceklerini bildirdi
Boris Johnson: Kıbrıs'ta çözüm herkesin çıkarına

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede yeni tip Koronavirüsle (Covid-19) mücadele, AB ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları da ele alındı.

Doğu Akdeniz'de diyalog ihtiyacını vurgu yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşmazlıkların diplomatik yollar üzerinden çözülmesi konusundaki kararlılığı memnuniyetle karşıladığını belirterek İngiltere'nin gerginliğin azaltılması için iki tarafla da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Görüşmede KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri de ele alınırken İngiliz Başbakan Kıbrıs'ta çözümün herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de teknik hata nedeniyle 15 bin 841 Covid-19 vakasının kayıtlara geçmediği ortaya çıktı!05 Ekim 2020 Pazartesi 15:49
  • AB İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı!01 Ekim 2020 Perşembe 14:24
  • Azerbaycan lideri Aliyev, ülke genelinde savaş halinin ilanına ilişkin kararnameyi imzaladı27 Eylül 2020 Pazar 20:45
  • İngiltere'de Covid-19 önlemleri karşıtı grup protesto düzenledi26 Eylül 2020 Cumartesi 17:35
  • İngiltere’ye Eylül ayında kar yağdı25 Eylül 2020 Cuma 16:58
  • Koronavirüs: İngiltere’de virüs bulaştırma katsayısı 1’in üzerine çıktı11 Eylül 2020 Cuma 23:11
  • AB'den İngiltere'ye 'anlaşmaya uy' çağrısı10 Eylül 2020 Perşembe 21:17
  • Johnson AB ile uzlaşma için Ekim ortasına kadar süre verdi07 Eylül 2020 Pazartesi 22:37
  • İngiltere'de okullarda corona virüs patlaması04 Eylül 2020 Cuma 17:57
  • "İngiltere'de eğitim artık bitiyor mu?"03 Eylül 2020 Perşembe 21:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti