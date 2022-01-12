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Boris Johnson Özür Diledi: İş Toplantısı Sandım

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Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise “Parti bitti başbakan” diyerek halkın Johnson’ın bir yalancı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Boris Johnson Özür Diledi: İş Toplantısı Sandım

İngiltere’de pandemi nedeniyle kapanmanın en katı şekilde uygulandığı Mayıs 2020’de başbakanlıkta verilen bir partiye katıldığı ortaya çıkınca istifa çağrılarının hedefi olan Başbakan Boris Johnson, özür diledi.

Milyonlarca kişinin karantinaya girdiği ve çok sayıda iş yerinin kapandığı bir dönemde başbakanlık konutunun bahçesinde 100’e yakın kişinin katıldığı partinin davetiyesinin basına sızması İngiltere'yi ayağa kaldırdı.

Birçok siyasetçi, partiye katılan Johnson'ın derhal istifa etmesini istedi.

Tepkiler üzerine parlamentoda soruları yanıtlayan Johnson, partiye katıldığını kabul etti ve bu durumun yol açtığı öfkeyi anladığını belirtti.

‘SADECE 25 DAKİKA KALDIM’

“Başbakanlık Ofisi'nin kendi koyduğu kurallara uymadığını düşünen insanların bana olan öfkesini anlıyorum” diyen Johnson, partinin bir iş toplantısı olduğunu sandığını belirtti.

Bahçeye personele teşekkür etmeye gittiğini ve orada sadece 25 dakika kaldıktan sonra çalışmak üzere ofisine gittiğini belirten İngiltere Başbakanı, bu durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

‘PARTİ BİTTİ BAŞBAKAN’

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise, parlamentodaki oturumda “Parti bitti başbakan” diyerek halkın Johnson'ın bir yalancı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Starmer, “Tek soru, onu kim indirecek? İngiliz halkı mı, partisi mi? Yoksa kendisi doğru olanı yapıp istifa edecek mi?” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili yapılan iki ayrı kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yarısından fazlası Boris Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

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