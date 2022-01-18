  • BIST 1.979,83
  • Altın 781.83992
  • Dolar 13.5207
  • Euro 15.3109
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Boris Johnson Parlamentoya Yalan Söylediği İddialarını Reddetti

» »
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski danışmanının sokağa çıkma yasağına rağmen gerçekleştirilen parti ile ilgili parlamentoya yalan söylediği suçlamasını reddetti.
Boris Johnson Parlamentoya Yalan Söylediği İddialarını Reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan eski danışmanı tarafından iddia edilen parlamentoya yalan söylediği suçlamasına yanıt geldi. Başbakan Johnson, 2020'de Başbakanlık Ofisi'nde Covid-19 kısıtlamalarına rağmen düzenlenen bir partiye katılmaması hakkında eski danışmanının kendisine uyarıda bulunmadığını söyledi.

Başbakan Johnson yaptığı açıklamada parlamentoya yalan söylediği suçlamasını reddederek, “Hiç kimse bana yaptığımız şeyin kurallara aykırı olduğunu ve söz konusu olayın bir iş etkinliği olmadığını söylemedi” dedi.

PARTİYE KATILDIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Başbakan Johnson, 2020 yılında ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen bir partiye katıldığına ilişkin iddiaları kabul ederek 12 Ocak'ta özür dilemişti.

Avam Kamarası'nda milletvekilleri ve muhalefet liderleri tarafından büyük bir baskı ile karşılanan Jonhson, istifa etmeye çağrılırken İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer, Johnson’ın İngiliz halkını gerçekten rahatsız edecek kadar “gülünç” göründüğünü ifade etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prens Harry Hükümete Dava Açmakla Tehdit Etti: Korumalarımızı Verin16 Ocak 2022 Pazar 13:45
  • İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi15 Ocak 2022 Cumartesi 19:16
  • Google, İngiltere'de 1 Milyar Dolara Ofis Aldı15 Ocak 2022 Cumartesi 14:12
  • İngiliz İstihbarat Kaynakları: Ukrayna’da Savaş Bir İki Gün İçinde Gerçekleşebilir15 Ocak 2022 Cumartesi 13:03
  • İngiltere’de Karantina Süresi 5 Güne Düşürüldü14 Ocak 2022 Cuma 19:13
  • İngiltere Ve AB Sorunların Çözümü İçin Müzakereleri Yoğunlaştıracak14 Ocak 2022 Cuma 17:51
  • İngiliz The Times’tan Erdoğan yorumu: Daha önce de zorluklarla karşılaştı ama…14 Ocak 2022 Cuma 14:23
  • ‘Bazı Covid hastaları virüsü 10 gün sonra da yayabilir’14 Ocak 2022 Cuma 10:12
  • Bir Çin Ajanının İngiliz Parlamentosunda Faaliyet Yürüttüğü Açıklandı13 Ocak 2022 Perşembe 23:15
  • Age UK, İngiltere'de Milyonlarca Yaşlının Enerji Faturalarını Ödemekte Zorlandığını Bildirdi13 Ocak 2022 Perşembe 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti