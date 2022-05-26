Boris Johnson, Partygate skandalı sonrası istifa etmeyecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2020 ve 2021’de Covid-19 kısıtlamaları sırasında kısıtlama kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra bugün, “yaşananlardan üzgün olduğunu” yineledi. Önce Avam Kamarası’nda milletvekillerinin ardından Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi’nde basının sorularını yanıtlayan Johnson, Partygate skandalı olarak adlandırılan kural ihlalleri konusunda, “mevcut deneyimle alçakgönüllüyüz ve dersimizi aldık” dedi.

Johnson, “Yaşananlardan üzgün olduğunu” söyleyerek, Partygate raporunun “bir dizi başarısızlığı tespit ettiğini” ifade etti. Johnson, polis memuru Sue Gray tarafından hazırlanan Partygate raporunda temizlik ve güvenlik personeline yönelik “saygısız ve kötü muamele” detaylarının ortaya konması konusunda “dehşete düştüğünü” belirtti. Johnson, “Temizlik personeliyle olanlar kesinlikle kabul edilemez ve onlardan şahsen özür dilerim” dedi.

“BU İŞE KARIŞAN HERKESİN BİR DERS ALMASI GEREKİYOR”

Johnson, Başbakanlık Ofisindeki etkinliklerin iş toplantıları olduğunu düşündüğünü ifade ederek, “Bunların iş toplantıları olduğuna inanıyorum. Bu işimin bir parçasıydı. Bu görüş doğrulanmış gibi görünüyor çünkü bu olaylar için bir ceza almadım” dedi.

Johnson, rapor nedeniyle Başbakanlık Ofisinden herhangi birinin disiplin cezası alıp almayacağı konusunda, “Raporda adı geçen kişiler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ancak bence adı geçen veya geçmeyen ama bu işe karışan herkesin bir ders alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“DEVAM ETMENİN GÖREVİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Johnson basın toplantısı sırasında istifa etmeyi düşünüp düşünmediğini sorusuna ise, “Şu anda taahhütlerimizi sürdürmek ve yerine getirmek benim işimdir. Devam etmenin benim görevim olduğuna inanıyorum. İlerlemeye devam etmeliyiz ve hükümet ilerlemeye devam etmeli. Yolumuza devam edeceğiz ve zor şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Açıkçası hepimiz hatalar yaptık ve onlardan ders almalıyız” cevabını verdi.

Johnson ayrıca, Covid-19 kurallarının daha önce hiç görülmeyen bir sistem olduğuna dikkat çekerek, “Daha önce hiç görmediğimiz bir salgınla karşı karşıyaydık. İş etkinlikleri ile sosyalleşme arasındaki sınırın çizilmesinin zor olacağını anlamalıydık” dedi.

RAPORUN TAMAMI YAYINLANDI

Johnson da dahil olmak üzere hükümet çalışanlarının Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ederek toplandığı Partygate etkinliklerine ilişkin raporun tamamı bugün yayınlandı. Raporu hazırlayan polis memuru Gray, Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiğini ortaya koydu.

Partygate skandalı dahilinde 16 farklı olayın soruşturulduğu raporda yer alan detaylara göre, çok sayıda insanın etkinliklere katıldığı ve Covid-19 kurallarını ihlal ettiği, personelin bu davranışlarla ilgili endişelerini dile getiremediği, aşırı alkol tüketildiği ve kavga çıktığı, sarhoşluk bildirildiği, güvenlik ve temizlik personeline saygısızlık ve kötü muamele yapıldığı belirtildi.

Raporu hazırlayan Gray, “Hem siyasi hem de üst düzey liderlik bunun sorumluluğunu üstlenmeli” ifadelerini kullandı. Bazı olayların varlığının kendisine yalnızca basında çıkan haberler yoluyla ulaşmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Gray, “Olayların bana parça parça bildirildiği göz önünde bulundurulursa, soruşturma konusu olmayan olayların meydana gelmiş olması mümkündür” dedi.

JOHNSON’IN ETKİNLİKLERE KATILDIĞINA DAİR YENİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bu hafta, Johnson’ın iş toplantıları olduğunu iddia ettiği etkinliklere katıldığını kanıtlayan yeni fotoğraflar basına yansıdı. 19 Haziran 2020’de doğum günü kutlaması ve 13 Kasım 2020’de özel danışmanı için yapılan bir kutlamada Johnson’ın bulunduğu ortaya çıktı.