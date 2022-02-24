Boris Johnson: Putin kan dökme yolunu seçti, kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz

Downing Street'ten yapılan açıklamada, "Başbakan, Ukrayna'nın direnebilmesini umduğunu ve Ukrayna ve halkının bu karanlık dönemde Birleşik Krallık'taki herkesin aklında olduğunu söyledi" denildi.

Downing Street'ten yapılan açıklamada, "Başbakan, Ukrayna'nın direnebilmesini umduğunu ve Ukrayna ve halkının bu karanlık dönemde Birleşik Krallık'taki herkesin aklında olduğunu söyledi" denildi.

Johnson, "Başkan Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" dedi.

Açıklamada, Batı'nın gelişen durum karşısında 'seyirci kalmayacağı' ifade edildi.